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شرطة أوهايو تبحث عن مسلح أطلق النار على موكب مؤيد لـ""

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شرطة أوهايو تبحث عن مسلح أطلق النار على موكب مؤيد لـ"ترامب" شرطة أوهايو تبحث عن مسلح أطلق النار على موكب مؤيد لـ""
الحادثة لم تسفر عن أي إصابات

شرطة أوهايو تبحث عن مسلح أطلق النار على موكب مؤيد لـ

لا تزال شرطة ولاية أوهايو الأمريكية، اليوم (الأحد) تبحث عن مسلح فتح النار على موكب سيارات مؤيد للرئيس الأمريكي دونالد أمس عبر نافذة سيارته.

وبينت شرطة هيلارد، إحدى ضواحي كولومبوس عاصمة ولاية أوهايو، أنها تحقق في عملية إطلاق النار التي لم يصب فيها أحد بأذى.

من جانبه، أوضح ضابط الإعلام في شرطة هيلارد أندريا ليتشفيلد، أن الضباط استجابوا لنداء إطلاق النار حوالي الساعة 10:40 صباحًا، لكنهم لم يؤكدوا ما إذا كان التجمع وإطلاق النار مرتبطين ببعضهما، وفقاً لـ"سبوتنيك".

من جهتها، أشارت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إلى أن مطلق النار كان أحد المشاركين في التجمع، لكن لم يقبض عليه بعد.ولاية أوهايو الأمريكية طلق نار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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