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الاردن : تأجيل مراجعة مكلفي خدمة العمل الى اشعار آخر

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الاردن : تأجيل مراجعة مكلفي خدمة العمل الى اشعار آخر الاردن : تأجيل مراجعة مكلفي خدمة العمل الى اشعار آخر

جي بي سي نيوز  - :  اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي/ مديرية شؤون الأفراد، عن تأجيل موعد مراجعة المكلفين بخدمة العلم للمركز العسكري للتجنيد الى اشعار اخر وفق بترا .

وبينت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ان الظروف الصحية الراهنة والمتعلقة بإزدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا حالت دون مراجعة المكلفين بخدمة العلم للمركز العسكري خلال الفترة من 4 الى 29 من شهر تشرين الأول الحالي. وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي الى ان المواعيد الجديدة لإستقبال المكلفين بخدمة العلم سيحدد لاحقاً .

جي بي سي نيوز

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