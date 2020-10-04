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شرطة الرياض: تحديد هوية صاحبة مقطع الألفاظ والعبارات المسيئة للغير

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شرطة الرياض: تحديد هوية صاحبة مقطع الألفاظ والعبارات المسيئة للغير شرطة الرياض: تحديد هوية صاحبة مقطع الألفاظ والعبارات المسيئة للغير
مواطنة في العقد الرابع وتم اتخاذ ما يلزم وفق نظام الإجراءات الجزائية

شرطة الرياض: تحديد هوية صاحبة مقطع الألفاظ والعبارات المسيئة للغير

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظاً وعباراتٍ تتضمن الإساءة للغير وتسجيله ونشره مما يندرج تحت نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؛ فقد تمكنت الجهة الأمنية المختصة من تحديد هوية من قام بهذا الفعل المجرَّم نظاماً، وهي مواطنة، في العقد الرابع من العمر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق نظام الإجراءات الجزائية.شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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