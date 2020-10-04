"الأحوال المدنية": إنجاز أكثر من 14 مليون عملية عبر المكاتب والخدمات الإلكترونية

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خلال العام الماضي.. لتسهيل التعاملات إلى جانب رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدَّمة

أنجزت الأحوال المدنية، خلال العام الماضي 1441هـ، أكثر من (14) مليون عملية، لخدماتها المقدمة للمستفيدين في جميع مكاتبها المنتشرة حول المملكة، وخدماتها الإلكترونية.

وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن الأحوال المدنية، أن عدد عملياتها المنجزة بلغت خلال العام المنصرم (14.773.886) عملية، فيما بلغ عدد بطاقات الهوية الوطنية التي تم إصدارها (1.989.587) بطاقة (للرجال والنساء)، في حين تم إصدار (781.616) سجل أسرة.

وتمكنت الأحوال المدنية من خلال خدماتها الإلكترونية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" من إنجاز (7.608.005) عمليات، فيما بلغ إجمالي عدد الوثائق التي تم إصدارها وإيصالها للمواطنين عبر البريد السعودي (227.540) وثيقة.

وبينت أن خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية المقدمة عن بعد أسهمت في استمرار تقديم الخدمة للمواطنين خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية كافة، تطبيقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).

وتضمنت الإحصائية إجمالي شرائح البيانات التي تمت طباعتها في مكاتب الأحوال المدنية وعددها (574.198) شريحة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة بياناتي (727.070) مستفيداً تم تمكينهم من تفويض الجهات الحكومية المسجلة في الخدمة البالغ عددها 41 جهة حكومية، من الاطلاع على بياناتهم إلكترونياً عبر منصة "أبشر" دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وبلغ إجمالي عمليات تعديل المهن (713.402) عملية، فيما بلغت العمليات الإلكترونية التي أجريت عبر خدمة "التحقق من صلاحية بطاقة الهوية الوطنية " (1.777.604) عمليات إلكترونية.

وشملت الإحصائية زيارة (9.538) مستفيداً من كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة غير القادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية في مناطق المملكة لتقديم خدمة "تقدير" لهم، بينما بلغ إجمالي زيارات الوحدات المتنقلة (1.639) زيارة في مختلف المناطق لتقديم خدمات الأحوال المدنية، كما تم تقديم الخدمة لــ (121) مستفيداً من ذوي شهداء الواجب.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أنه تم تدشين (5) خدمات إلكترونية جديدة خلال العام الماضي، وهي (تسجيل المواليد، وتعديل المهن للمدنيين، وتقدير المطورة، وطلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، وطلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات) بالتعاون مع منصة "أبشر" الإلكترونية من جهة، وشركاء الخدمات (وزارة الصحة، وزارة العدل، البريد السعودي) من جهة أخرى، في تقديم الخدمات إلكترونياً وإيصال الوثائق للمواطنين في منازلهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب.

وفي إطار التوسع في تقديم الخدمة للمواطنين والمواطنات تم افتتاح (13) مكتباً للأحوال المدنية في مختلف مناطق المملكة خلال عام 1441هـ، بالإضافة إلى إنشاء (6) معامل لترميم ومعالجة الوثائق التي تعرضت للتلف نتيجة تقادمها أو تعرضها للعوامل المناخية والطبيعية المختلفة، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التقنية والمعدات الخاصة.

وتضمنت إحصائية الأحوال المدنية خلال عام 1441هـ، الانتهاء من جميع أعمال أرشفة وثائق أساسات المواطنات في جميع المكاتب النسائية، وذلك بأرشفة أكثر من (63) مليون وثيقة.

وتعكس هذه الأرقام حجم العمل المؤسسي المنظم، والإنتاجية العالية التي يقدمها منسوبو الأحوال المدنية في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية والتحول الرقمي الذي تنتهجه وزارة الداخلية لتسهيل التعاملات والإجراءات، والاستغناء عن الورق وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدَّمة للمواطنين.الأحوال المدنية