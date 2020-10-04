أخبار عاجلة

"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة -
عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة -
تنبيه الأرصاد يبشر بأربعاء ماطر بعدة محافظات بمكة -
آل الشيخ يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد: لفتة كريمة في جلسة الوزراء لزملائي المعلمين -
عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة -
هذه الفاكهة تحسّن الإنسولين وتخفّض نسبة السكر في الدم -
"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟ -
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل -
الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء -
"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

: حزب الله ينظم جولة إعلامية في موقع أكد نتنياهو تخزين الحزب أسلحة فيه

Print
بالفيديو : حزب الله ينظم جولة إعلامية في موقع أكد نتنياهو تخزين الحزب أسلحة فيه : حزب الله ينظم جولة إعلامية في موقع أكد نتنياهو تخزين الحزب أسلحة فيه

جي بي سي نيوز :- نظم حزب الله جولة لوسائل الإعلام في منطقة الجناح، وذلك ردا على إعلان رئيس الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجود مخزن أسلحة للحزب في المنطقة وقرب شركة لتوزيع جرار الغاز.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في كلمة خلال الجولة: "نحن لسنا كشافين لدى العدو ولا نقدم له معلومات".

وأضاف: "هذه الجولة تكشف أن هذه المنشأة لا صلة لها بتخزين الأسلحة للمقاومة، ونحن قمنا بهذه الجولة لكي نكذب اتهامات نتنياهو ونمنع تحريضه للشعب اللبناني على المقاومة الشريفة"، مؤكدا "عدم وجود صواريخ في هذا المكان".

وتابع: "ادعاءات العدو كاذبة وهذه المنشأة هي منشأة صناعية لشخص لبناني وفيها عمال ولا يوجد فيها أي صورايخ ونحن نظمنا هذه الجولة بشكل سريع لكشف كذب نتنياهو".


 

المصدر: وكالات

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة

عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة

بالفيديو .. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً

بالفيديو .. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً

بالفيديو .. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً

بالفيديو .. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً

بمساعدة واشنطن.. الحكومة الأفغانية و"طالبان" تتفقان على قواعد محادثات السلام

بمساعدة واشنطن.. الحكومة الأفغانية و"طالبان" تتفقان على قواعد محادثات السلام

شبكة عيون الإخبارية