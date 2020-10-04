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جامعة جازان تصدر دليل إجراءات الاختبارات الحضورية للطلاب والطالبات

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جامعة جازان تصدر دليل إجراءات الاختبارات الحضورية للطلاب والطالبات جامعة جازان تصدر دليل إجراءات الاختبارات الحضورية للطلاب والطالبات
ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار

جامعة جازان تصدر دليل إجراءات الاختبارات الحضورية للطلاب والطالبات

أصدرت جامعة جازان ممثلة في وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية اليوم ، الدليل الخاص بإجراءات الاختبارات الحضورية لطلاب وطالبات الجامعة ، تحت شعار "نعود بحذر حتى يزول الخطر" ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق أهمية الدليل الذي يمكن الحصول عليه عبر الموقع الإلكتروني للجامعة ، في توضيح الإجراءات الوقائية الواجب اتابعها من قبل الطلبة اللذين يتوجب عليهم الحضور إلى مقر الجامعة لأداء الاختبارات الدراسية ، بما يمكنهم من تأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة مع المحافظة على صحتهم وسلامتهم.جامعة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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