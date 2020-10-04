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في أسوأ تصعيد للأزمة منذ التسعينيات.. "أرمينيا" تقصف ثاني أكبر مدينة أذربيجانية

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في أسوأ تصعيد للأزمة منذ التسعينيات.. "أرمينيا" تقصف ثاني أكبر مدينة أذربيجانية في أسوأ تصعيد للأزمة منذ التسعينيات.. "أرمينيا" تقصف ثاني أكبر مدينة أذربيجانية
ردًّا على ضرب عاصمة ناجورني كاراباخ.. تعاقب الانفجارات وصافرات الإنذار تدوي

في أسوأ تصعيد للأزمة منذ التسعينيات..

قصفت القوات الأرمينية مدينة كنجه، ثاني أكبر مدن أذربيجان، في تصعيد كبير جديد في الصراع بمنطقة جنوبي القوقاز، بعد ساعات من قصف القوات الأذرية عاصمة إقليم ناغورني كاراباخ وكبرى مدنه.

ونفت أرمينيا إطلاق النار صوب أذربيجان؛ لكن زعيم الإقليم المتحالف معها أكد أن قواته دمرت قاعدة جوية عسكرية في كنجه، وفق "رويترز".

وقال أرايك هاروتيونيان، زعيم إقليم ناغورني كاراباخ: "أصبحت الوحدات العسكرية الموجودة في المدن الكبرى في أذربيجان أهدافًا لجيش الدفاع من الآن فصاعدًا".

وذكرت وزارة الدفاع في أذربيجان أن مدينتيْ ترتر وهوراديز، الواقعتين قرب الحدود الفعلية مع ناغورني كاراباخ تعرضتا أيضًا لقصف عنيف.

وكانت ضربات أعقبتها انفجارات، قد وقعت في مدينة ستيباناكرت، كبرى مدن الإقليم؛ وفق "فرانس برس".

ودوت صفارات الإنذار في المدينة قبل أن تتعاقب الانفجارات. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الخارجية المحلية في الجمهورية المعلنة من جانب واحد، أن ذلك كان "إطلاق قذائف".

وقال الجيش: إن خانكندي عاصمة الإقليم تعرضت للقصف أيضًا. وبدأت المعارك قبل نحو أسبوع، وتصاعدت لأسوأ مستوى منذ فترة التسعينيات التي شهدت مقتل نحو 30 ألفًا في الصراع.

وقد يجر الصراع قوى إقليمية مثل وتركيا إليه، كما يهدد بعرقلة إمدادات الطاقة عبر جنوب القوقاز؛ إذ تنقل خطوط أنابيب النفط والغاز من أذربيجان إلى الأسواق العالمية.أرمينيا أذربيجان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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