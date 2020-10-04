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جامعة الباحة: أكثر من 82 ألف مستخدم عبر برنامج "رافد" تعليم عن بُعد

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جامعة الباحة: أكثر من 82 ألف مستخدم عبر برنامج "رافد" تعليم عن بُعد جامعة الباحة: أكثر من 82 ألف مستخدم عبر برنامج "رافد" تعليم عن بُعد
بعد تعليق الدراسة 7 أسابيع.. بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 3366

جامعة الباحة: أكثر من 82 ألف مستخدم عبر برنامج

أوضحت جامعة الباحة أن عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي دخولهم عبر برنامج "رافد" التعليم عن بُعد، بلغ 82021 ألف مستفيد؛ حيث جرى رصد أكثر من 22985 ألف واجب إلكتروني؛ فيما بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 3366 جلسة، ونسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 5236، وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 17285:09:26 ساعة.

وأكدت الجامعة أنه جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بُعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات؛ حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 521 بلاغًا.

وتأتي الخطة بعد تعليق الدراسة لمدة 7 أسابيع، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من .جامعة الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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