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الأمطار تواعد الباحة.. و"المدني": ابتعدوا عن مجاري السيول

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الأمطار تواعد الباحة.. و"المدني": ابتعدوا عن مجاري السيول الأمطار تواعد الباحة.. و"المدني": ابتعدوا عن مجاري السيول
مصحوبة بنشاط في الرياح وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

الأمطار تواعد الباحة.. و

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: الحجرة والمخواة والمندق وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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