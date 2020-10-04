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توحيد رموز الطوارئ و"الوردي" لاختطاف الأطفال.. موافقة ملكية على قرارات "المجلس الصحي"

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توحيد رموز الطوارئ و"الوردي" لاختطاف الأطفال.. موافقة ملكية على قرارات "المجلس الصحي" توحيد رموز الطوارئ و"الوردي" لاختطاف الأطفال.. موافقة ملكية على قرارات "المجلس الصحي"
تضمنت التأكيد على القطاعات الصحية بإجراء المسح السمعي للمواليد وتوثيقه في الملف إلكتروني أو ورقي

توحيد رموز الطوارئ و

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي.

ورفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، الشكر والعرفان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بمناسبة صدور الموافقة السامية على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي، مثمنًا الاهتمام الدائم الذي توليه الرشيدة بالارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.

وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وأعضاء المجلس، على اهتمامهم ومتابعتهم ودعمهم المتواصل للأمانة العامة للمجلس والمراكز الوطنية التابعة لها، ولرفع كفاية الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في جميع مناطق المملكة وفقًا لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة والمواطنين والمقيمين في المملكة.

وأوضح الدكتور العازمي، أن الموافقة شملت عددًا من القرارات؛ منها توحيد رموز الطوارئ في الحالات الطارئة والكوارث بين جميع القطاعات الصحية في المملكة، مع إضافة اللون الوردي لحالات اختطاف الأطفال، وقيام المركز السعودي لسلامة المرضى بإعداد القواعد اللازمة للإفصاح عن الأحداث الجسيمة التي تقع في المرفق الصحي ورفعها إلى المجلس الصحي السعودي لمعالجة عدد من القضايا المتعلقة بالنظام الصحي في المملكة، وإيصال المعلومات بالشكل الصحيح.

كما شملت الموافقة، قيام المركز السعودي لسلامة المرضى بإعداد تقرير سنوي عن الأحداث الجسيمة في جميع القطاعات الصحية لغرض التعلم والمقارنة، وإعداد التنظيمات التطويرية للحد من تلك الأحداث، والتأكيد على القطاعات الصحية بإجراء المسح السمعي للمواليد وتوثيقه في ملف المواليد سواء كانت إلكترونية أو ورقية.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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