رئاسة الحرمين: وفود الفوج الثالث يؤدون مناسك العمرة

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متبعين الإجراءات الوقائية تغمرهم الفرحة والبِشر بالعودة

استقبلت رئاسة شؤون الحرمين -قبل قليل- الفوج الثالث من المعتمرين للمسجد الحرام، وفق الإجراءات الاحترازية.

وقالت الرئاسة عبر حسابها في تويتر: وفود الفوج الثالث يؤدون مناسك العمرة متبعين الإجراءات الوقائية تغمرهم الفرحة والبِشر بالعودة.

وشهد المسجد الحرام وصول أول فوج من المعتمرين لتأدية مناسك العمرة، وذلك بعد تعليقٍ دام قرابة 8 أشهر بسبب ما فرضته جائحة كورونا بعد أن اتخذت السعودية حينها عدداً من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، منها تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بشكل مؤقت، وهو القرار الذي لاقى حينه إشادة واسعة من قيادات سياسية وإسلامية من مختلف دول العالم، إلى جانب مباركة منظمة الصحة العالمية ذلك القرار.

ووصل الفوج الأول من المعتمرين بعد جائحة كورونا بعد أن أكملوا حجزهم عن طريق تطبيق "اعتمرنا" الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة للراغبين في أداء العمرة في مرحلتها الأولى.

وبدأ المعتمرون أداء مناسك العمرة في أجواءٍ إيمانية وسط خدمات متكاملة، وإجراءات احترازية وبروتوكولات، نفّذتها الجهات ذات العلاقة؛ لضمان سلامتهم، ولكي يؤدوا مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي