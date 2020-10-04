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الحذف من هواتف الآخرين.. "واتساب" يحصل على تحديث ثوري

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الحذف من هواتف الآخرين.. "واتساب" يحصل على تحديث ثوري الحذف من هواتف الآخرين.. "واتساب" يحصل على تحديث ثوري
ستظهر له فقاعة تقول "العرض انتهى لانتهاء صلاحية الوسائط"

الحذف من هواتف الآخرين..

كشفت تقارير إخبارية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب" حصل على تحديث تم وصفه بأنه "ثوري غير مسبوق".

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن تحديث "واتساب" الجديد سيسمح لأول مرة للمستخدمين بإمكانية حذف الوسائط من مرفقات وصور ومقاطع من هواتف الآخرين.

وسيمكن لأول مرة لأي مستخدم إمكانية حذف أي صورة أو مقطع فيديو أو صورة متحرّكة من على هاتف شخص آخر، بعد إرسالها إليهم.

وأطلق "واتساب" على تلك الميزة اسم "الميديا منتهية الصلاحية"، التي تسمح بأن تختفي الوسائط بعد عرضها على الدردشة، وهي ميزة تشبه إرسال الصور في "إنستغرام".

ولتفعيل تلك الميزة، سيتعين على المرسل، تحديد زر "العرض لمرة واحدة" أثناء إرساله الصورة أو الفيديو أو الملف أو الصورة المتحركة.

وعندما يظهر الملف في هاتف المتسلم، ويشاهده المستخدم وتظهر العلامتان الزرقاويتان على الوسائط، ستختفي بمجرد مغادرته الدردشة.

وعندما يعود المستخدم إلى دردشة واتساب، ستظهر له فقاعة، تقول له: "العرض انتهى لانتهاء صلاحية الوسائط".

لا تزال تلك الميزة قيد التطوير، عبر إصدار "واتساب بيتا" عبر نظام تشغيل "أندرويد".

ومن المتوقع أن يتم إرفاقها لإصدار واتساب الدائم لكل المستخدمين في وقت قريب.واتساب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية