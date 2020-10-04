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سرفيفاي تجمّع 23 مليون دولار أمريكي في سلسلة التمويل سي، بقيادة آيرون بيلار

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سرفيفاي تجمّع 23 مليون دولار أمريكي في سلسلة التمويل سي، بقيادة آيرون بيلار سرفيفاي تجمّع 23 مليون دولار أمريكي في سلسلة التمويل سي، بقيادة آيرون بيلار

 أعلنت اليوم شركة "سرفيفاي"، وهي منصة إدارة دورة حياة الأجهزة التي تدمج العديد من العلامات التجارية للمعدات الأصلية ومنظومة المبيعات والخدمات الخاصة بها لتقديم تجربة رائعة في خدمة ما بعد البيع، أنها جمّعت مبلغ 23 مليون دولار في سلسلة التمويل سي. ويتولى قيادة هذه السلسلة المستثمر الحالي آيرون بيلار، وهو مستثمر يركّز على نمو المشاريع في الهند من صندوقها الإضافي الذي اختتم مؤخراً.

بالإضافة إلى جميع المستثمرين الحاليين من قبيل "بلوم" و"بينكست" و"تيتراو إس بيه إف"، شهدت سلسلة التمويل هذه أيضاً مشاركة من الصناديق المدارة من قبل "جلوبال ألترنتيفز إنفستر 57 ستارز"، والعديد من المستثمرين الاستراتيجيين مثل "سباركل فاند" (الذراع الاستثماري التابع ل"دي إم آي فاينانس") وشركة "إس إف روفديك كابيتال" المحدودة (الذراع الاستثماري التابع لـ"سيليكون فالي إنفستمنت بنك إف تي بارتنرز")، و"جو فنتشرز" (الذراع الاستثماري التابع لشركة "جو" المحدودة، وهي شركة اتصالات مالطية متكاملة) ومكتب عائلة مادهو كيلا. وشارك في السلسلة أيضاً "تريفكتا كابيتال"، المزود الحالي لديون المشاريع التابع لـ"سرفيفاي".

وقال سريفاثسا برابهاكار، مؤسس شركة "سرفيفاي": "نُعرب عن سعادتنا بالتمكّن من مضاعفة عائداتنا بأكثر من أربع مرات في عام 2020 حتى اليوم، وجمّع الأموال للتوسع حتى في ظل المناخ الاقتصادي الصعب. ويعزز ذلك إيماننا بأننا استطعنا إنشاء شركة سليمة وقابلة للتطوير عالمياً وتحظى بثقة العلامات التجارية المهمة ومجتمع المستثمرين أيضاً".

وتدير "سرفيفاي" برامج حماية الأجهزة لأجهزة "آبل" و"سامسونج" و"وان بلس" و"زايومي" و"نوكيا" و"موتورولا" و"إيرتيل" وغيرها، كما تدير برامج تبديل/ إعادة شراء الأجهزة لأجهزة "آبل" و"سامسونج" و"وان بلس" عبر قنوات البيع المعتمدة لديها. وتتخذ شركة "سرفيفاي" من مومباي، في الهند مقراً رئيسياً لها، وتمتلك شركات تابعة لها في 8 دول. وتهدف "سرفيفاي" إلى الاستفادة من هذا التمويل لتوسيع نطاق عملياتها العالمية وتعزيز منصتها التكنولوجية.

ومن جهته، أضاف أناند براسانا، الشريك الإداري في "آيرون بيلار": "تُعدّ ’سرفيفاي‘ شركة فريدة تأسست انطلاقاً من الهند للأسواق العالمية في ظل غياب شركات مماثلة حول العالم. وتعمل برمجياتها أيضاً على إيجاد حلول للمشكلات الصعبة التي تتعلق بتجربة خدمة ما بعد البيع للعلامات التجارية البارزة ذات المعايير العالية جداً. ونولي اهتماماً كبيراً بالشركات الفريدة التي تعالج المشكلات الصعبة في الأسواق الضخمة والعالمية، ونحن متحمسون لمواصلة دعم الشركة في مرحلتها التالية من النمو. وساهم التنفيذ المتميّز من قبل فريق "سرفيفاي" باستخدام منصتها التكنولوجية المتميزة في تحقيق نمو مذهل هذا العام على الرغم من التحديات ذات الصلة بـجائحة ’كوفيد-19‘".

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سرفيفاي تجمّع 23 مليون دولار أمريكي في سلسلة التمويل سي، بقيادة آيرون بيلار

سرفيفاي تجمّع 23 مليون دولار أمريكي في سلسلة التمويل سي، بقيادة آيرون بيلار

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