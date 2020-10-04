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لقاء خاص مع فضيلة الدكتور علي جمعة يتحدث عن الأفكار المسمومة لجماعة الإخوان الإرهابية (فقرة كاملة)

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