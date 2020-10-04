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عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:02 صباحاً
هذه الفاكهة تحسّن الإنسولين وتخفّض نسبة السكر في الدم
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:02 صباحاً
"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:37 صباحاً
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:37 صباحاً
الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:37 صباحاً
"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:13 صباحاً
النفط يحافظ على ارتفاعه.. برنت عند 42.65 دولارًا للبرميل
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:13 صباحاً
"بايدن" يطالب بإلغاء مناظرة 15 أكتوبر في حال استمرت إصابة "ترامب" بكورونا
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:13 صباحاً
أيام معدودة.. "أبل" تكشف موعد إطلاق "آيفون 12" وتلمح لأبرز مواصفاته
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:13 صباحاً
بيل غيتس: هذا موعد عودة الحياة شبه الطبيعية في الدول الغنية
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:13 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
من مصر | الفنان مينا مسعود بطل فيلم “علاء الدين” يشارك في مبادرة “اتكلم مصري”
مصر
CBC Egypt
الأحد 04 أكتوبر 2020 12:20 صباحاً
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