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عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:02 صباحاً
هذه الفاكهة تحسّن الإنسولين وتخفّض نسبة السكر في الدم
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:02 صباحاً
"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:37 صباحاً
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:37 صباحاً
الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:37 صباحاً
"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:13 صباحاً
النفط يحافظ على ارتفاعه.. برنت عند 42.65 دولارًا للبرميل
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:13 صباحاً
"بايدن" يطالب بإلغاء مناظرة 15 أكتوبر في حال استمرت إصابة "ترامب" بكورونا
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:13 صباحاً
أيام معدودة.. "أبل" تكشف موعد إطلاق "آيفون 12" وتلمح لأبرز مواصفاته
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:13 صباحاً
بيل غيتس: هذا موعد عودة الحياة شبه الطبيعية في الدول الغنية
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:13 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
"ايه الأرقام اللي انتوا بتقولوها دي".. فريق وتجيني آخر ما تعب من اللعبة شالوا كل الكور مرة واحدة ????????
مصر
CBC Egypt
السبت 03 أكتوبر 2020 11:02 مساءً
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