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"ايه الأرقام اللي انتوا بتقولوها دي".. فريق وتجيني آخر ما تعب من اللعبة شالوا كل الكور مرة واحدة ????????

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