وفاة وإصابتان في حادث تصادم بالمندق ﻿

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المصابان نقلهما الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد بالباحة

لقي شخص مصرعه وأصبب اثنان آخران في حادث تصادم وقع مساء اليوم على طريق الباحة المندق- بيضان- مفرق الدارين.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: إن غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً عن وقوع حادث تصادم مساء اليوم.

وأضاف الزهراني: "كان وقت بلاغ الحادث في تمام الساعة 15:58 مساء اليوم السبت الموقع: طريق الباحة المندق - بيضان - مفرق الدارين".

وأردف "الزهراني" أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الاحمر والقائد الميداني للموقع، وعند وصول الفرق الإسعافية للموقع اتضح وجود ثلاث إصابات بالموقع إصابة خطيرة وإصابة أخرى متوسطة، وتم التدخل إسعافياً للإصابتين ونقلهما إلى مستشفى الملك فهد بالباحة من قبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر، بينما الإصابة الثالثة تم الكشف عليها إلا أنه قد فارق الحياة.

حادث تصادم