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"الحربي": تجربة التعليم عن بعد ناجحة ومميزة بتوفيرها لبدائل متنوعة

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"الحربي": تجربة التعليم عن بعد ناجحة ومميزة بتوفيرها لبدائل متنوعة "الحربي": تجربة التعليم عن بعد ناجحة ومميزة بتوفيرها لبدائل متنوعة
بعد مرور 5 أسابيع من التجربة

‏بعد مرور خمسة أسابيع من بداية العام الدراسي، بنظام التعلّم عن بُعد تحرزًا من تفشي ، ﻿قال‏ ‏الدكتور خالد الجزاء الحربي، المشرف التربوي للموهوبين إدارة تعليم القريات لـ"سبق": "نجحت وزارة التعليم نجاحًا مميزًا في التعليم عن بعد بتوفيرها لعدد من البدائل المتنوعة، فقنوات عين تعرض بشكل يومي لجميع الصفوف على التلفزيون، وأكملوا عملهم بقنوات عين على اليوتيوب، واكتمل نجاح وزارة التعليم بتفعيل منصة التعليم التي يتم تحديثها بشكل يومي بالاستفادة من الملاحظات التي تصل من الميدان".

وتابع: ‏"كذلك لم تنس وزارة التعليم أبناءها الذين لا يملكون أجهزة حاسب آلي فوفرت عددًا لبعض أبنائها المسجلين في تكافل، ‏وحتى لا يحرم الطالب من المعلم، تم توزيع المعلمين في كل مدرسة بحيث يتمكن الطالب من الذهاب للمدرسة ومقابلة معلمه ليسلمه الواجبات، ويسأله عن المواضيع التي لم يستوعبها، والمعلمون والمعلمات مشكورين قاموا بواجبهم على أكمل وجه".

وأشار إلى أن "‏هناك نقطة مهمة أن شركات الاتصالات خذلت أبناءنا الطلاب في بعض الأحياء بسبب ضعف الإنترنت أو غيابها".

من جهة أخرى، قالت ريم حسن أم لطالبتين: "في البداية كان هناك صعوبة وانقطاع، لكن بعد مرور أسبوع واحد تأقلمت والمعلمات جيدات، وهناك صعوبة بعض الشيء مع الصف الأول؛ كونه يحتاج تواصلاً مباشرًا مع المعلمة، لكن الأمور جيدة والأهم الحفاظ على صحة أبنائنا وبناتنا".

أما "مريم العلي" فقالت: "التعليم عن بعد جيد ولكن لايغني أبدًا عن التعليم المباشر، متعب للأسرة، لدي أكثر من طفل بعضهم متوسط والآخرين ابتدائي، أجد صعوبة في تنظيم الوقت لتدريسهم، الوقت أصبح مضغوطًا للجميع، كما أن تجربتي مع أولادي بالمتوسط ليست كالابتدائي، أتمنى أن يعود التعليم والعودة للمدارس، طبعاً وتذهب هذه الغمة أولاً".

محمد الصالح قال: "التجربة ناجحة للأشخاص الذين يملكون أكثر من جهاز، ويسكنون مناطق الشبكة القوية، هناك من يسكن بمنطقة الشبكة الضعيفة، رغم أن الوزارة لم تغفل هذا الأمر، وقررت وضع يوم للطلاب للذهاب إلى المدرسة لتقييم الطالب، كما دعمت المنصة بقناة عين للطلاب، التعليم عن بُعد يناسب المرحلة الطلابية الأكبر عمراً، أما الابتدائي فلابد من التوجه للمدراس والدوام".

يذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قال: "الوزارة قيّمت العملية التعليمية عن بُعد، ورفعت بالنتائج إلى المقام المسامي، للخروج بقرار العودة إلى المدارس أو استمرار التعليم عن بُعد".وزارة التعليم التعليم عن بعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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