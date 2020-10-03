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مصدر: "" لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي من "كورونا"

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مصدر: "ترامب" لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي من "كورونا" مصدر: "" لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي من "كورونا"
أشار إلى 48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة في علاجه

مصدر:

نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على الوضع الصحي للرئيس دونالد للصحفيين اليوم (السبت)، أن "ترامب" لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي من إصابته بـ"كوفيد-19".

وذكر المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن "بعض المؤشرات الحيوية لترامب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت مقلقة للغاية، وأن الساعات الثماني والأربعين القادمة ستكون حاسمة فيما يتصل بعلاجه".

ويتناقض هذا التقييم فيما يبدو مع ما أعلنه طبيب "ترامب" في مؤتمر صحفي مقتضب.الرئيس الأمريكي الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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