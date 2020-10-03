أخبار عاجلة

"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟ -
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل -
الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء -
"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة -
النفط يحافظ على ارتفاعه.. برنت عند 42.65 دولارًا للبرميل -
"بايدن" يطالب بإلغاء مناظرة 15 أكتوبر في حال استمرت إصابة "ترامب" بكورونا -
أيام معدودة.. "أبل" تكشف موعد إطلاق "آيفون 12" وتلمح لأبرز مواصفاته -
بيل غيتس: هذا موعد عودة الحياة شبه الطبيعية في الدول الغنية -
"فيسبوك" يعلن حظر كل الحسابات المتعلقة بحركة نظرية المؤامرة -
جامعة الإمام تدشّن الخطة الإستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.. غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجيش اليمني ينتزع مواقع عدة من الحوثيين في مأرب

Print
الجيش اليمني ينتزع مواقع عدة من الحوثيين في مأرب الجيش اليمني ينتزع مواقع عدة من الحوثيين في مأرب
طيران التحالف يدمِّر تعزيزات للميليشيا

الجيش اليمني ينتزع مواقع عدة من الحوثيين في مأرب

شنَّت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم السبت هجومًا على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة المخدرة غربي مأرب، وذلك على وقع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية، استهدفت تعزيزات الميليشيات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن الجيش الوطني والمقاومة حررا عددًا من المواقع في جبهة المخدرة خلال هجوم خاطف، أسفر أيضًا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية.

وذكر المصدر أن طيران التحالف استهدف تعزيزات كانت في طريقها للميليشيات الحوثية. وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية، منها تدمير 4 أطقم، وعربتين، ودبابة، ومقتل جميع مَن كانوا على متنها.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية قوات الجيش اليمني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟

"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟

رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل

رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل

الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء

الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء

"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة

"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة

شبكة عيون الإخبارية