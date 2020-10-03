تُقام على ميدان الملك فهد.. فتح باب التسجيل في "سباق النعيرية للهجن"

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أعلن الاتحاد السعودي للهجن فتح باب التسجيل في سباق النعيرية للهجن، الذي سيقام على ميدان الملك فهد بالنعيرية ابتداء من يوم غد الأحد 4-10-2020 حتى يوم الأحد 18-10-2020، وذلك عبر موقع الاتحاد من خلال الرابط الآتي: https://scrf.sa/news-1/14 .

وأشار الاتحاد السعودي إلى أن منافسات سباق النعيرية للهجن ستنطلق يوم الخميس 22-10-2020، وتستمر لمدة 6 أيام بعدد 114 شوطًا، تضمنت 20 شوطًا للرموز، و26 شوطًا مفتوحًا، و66 شوطًا عامًّا، وشوطين للماراثون.

ونبه الاتحاد جميع الملاك الراغبين بالمشاركة في سباق النعيرية للهجن بضرورة تركيب شريحة إلكترونية تابعة للاتحاد السعودي للهجن في المطايا المشاركة بالسباق حتى لا يتم استبعادها.سباق الهجن النعيرية الاتحاد السعودي للهجن