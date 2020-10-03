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بركلات الحظ.. النصر يودِّع دوري أبطال آسيا

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أمام بيرسبوليس الذي لعب بـ10 لاعبين

بركلات الحظ.. النصر يودِّع دوري أبطال آسيا

غادر فريق النصر الأول لكرة القدم ‏نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم؛ وذلك إثر خسارته من فريق بيرسبوليس الإيراني بركلات الترجيح.

انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جاسم بن حمد في دولة قطر ‏ضمن الدور ‫نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

انتهى زمن الشوط الأول بالتعادل الإيجابي؛ إذ تقدم النصر بالهدف الأول في الدقيقة الـ34 عن طريق اللاعب عبد الرزاق حمد الله من ركلة جزاء، ثم عادل الفريق الإيراني النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا عند الدقيقة الـ42، برأسية مهدي عبدي.

وفي الشوط الثاني استمر الفريقان على النتيجة نفسها، ولم يشهد الشوط أي نتيجة إضافية؛ ليتجه الفريقان إلى الشوطَيْن الإضافيَّيْن.

وفي الشوطَيْن الإضافيَّيْن فرض الفريق النصراوي سيطرته التامة، ولكن دون تحقيق نتيجة في ظل وجود تكتل دفاعي صلب للفريق الإيراني حتى أعلن حكم اللقاء الاتجاه لركلات الترجيح. وغادر النصر البطولة بعد إهدار ركلة الترجيح الأخيرة عن طريق "مايكون".

بركلات الحظ.. النصر يودِّع دوري أبطال آسيا

بركلات الحظ.. النصر يودِّع دوري أبطال آسيا

بركلات الحظ.. النصر يودِّع دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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