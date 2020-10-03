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أشار إلى 48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة في علاجه

نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على الوضع الصحي للرئيس دونالد ترامب للصحفيين اليوم (السبت)، أن "ترامب" لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي من إصابته بـ"كوفيد-19".

وذكر المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن "بعض المؤشرات الحيوية لترامب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت مقلقة للغاية، وأن الساعات الثماني والأربعين القادمة ستكون حاسمة فيما يتصل بعلاجه".

ويتناقض هذا التقييم فيما يبدو مع ما أعلنه طبيب "ترامب" في مؤتمر صحفي مقتضب.الرئيس الأمريكي فيروس كورونا الجديد