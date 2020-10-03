أمين الجوف يتفقد محطات تصريف مياه الأمطار والسيول

★ ★ ★ ★ ★

أكد الجاهزية الكاملة لشبكات المنطقة

تفقد أمين منطقة الجوف، المهندس عاطف بن محمد الشرعان، اليوم، السبت، محطات تصريف مياه الأمطار والسيول، خلال جولة ميدانية رافقه خلالها عدد من مسؤولي الأمانة.

وعززت أمانة المنطقة، مؤخرًا محطات التصريف في كل من اللقائط والزهور وقارا، بمضخة ثالثة بطاقة استيعابية تصل إلى 200 لتر بالثانية، لترتفع قدرة كل من المحطات الثلاث إلى 600 لتر بالثانية.

كما جرى تركيب محطة جديدة بقدرة تصريفية تصل إلى 6000 لتر بالثانية، ليبلغ عدد المحطات الإجمالي في نطاق خدمات الأمانة والبلديات التابعة خمس محطات، بينما السادسة تحت التنفيذ.

وتمت إضافة مضختين في المحطتين 1 و2 لترتفع قدرة التصريف بكل منهما إلى 2900 لتر بالثانية.

وشملت أعمال صيانة خطوط التصريف والمناهل شبكات بطول 65 كلم، وخطوط طرد بطول 9 كلم، و1200 من المناهل.

وشدد "الشرعان" على الجاهزية الكاملة لشبكات تصريف الأمطار والسيول، وتنظيف القنوات وصيانة المناهل، وتشغيل المحطات بطاقتها القصوى.

وأكد حرص الأمانة على درء مخاطر الأمطار والسيول وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الميزانية، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفقًا لتوجيهات أمير منطقة الجوف، فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ماجد بن عبدالله الحقيل.