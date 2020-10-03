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الطفلة "تسنيم القصاب" تستعد للمشاركة بطولة العالم الافتراضية لـ"المواي تاي"

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الطفلة "تسنيم القصاب" تستعد للمشاركة بطولة العالم الافتراضية لـ"المواي تاي" الطفلة "تسنيم القصاب" تستعد للمشاركة بطولة العالم الافتراضية لـ"المواي تاي"
بدأت اللعبة من عمر 6 سنوات

الطفلة

تشارك لاعبة السعودي الطفلة تسنيم القصاب، يوم الأربعاء المقبل، في بطولة العالم الافتراضية لـ"المواي تاي"، وهي من أشهر الألعاب القتالية في العالم، وخاصة في تايلاند والتي تسمى الملاكمة التايلاندية.

وقالت الطفلة "القصاب" لقناة "": إن "لعبة المواي تاي، أقوى من الكاراتيه؛ لأن الضرب فيها يكون بقوة، أما الكاراتيه فهي عبارة عن لمس".

وأشارت إلى أنها بدأت في هذه اللعبة من عمر 6 سنوات، والكاراتيه من عمر 7 سنوات، وحصلت على الحزام البني في الكاراتيه وتنوي الحصول على الحزام الأسود.

وأكدت البطلة "القصاب" أن والدها الداعم الأول لها، وكان يشجعها على الانخراط في هذه اللعبة إضافة إلى والدتها وإخوتها والكابتن فراس سعدة، مشيرة إلى أنها من صغرها كانت تحلم بالوصول إلى هذا المركز والمرحلة من اللعبة، حيث كانت تمارس حركاتها أمام المرآة.

ولفتت الطفلة "القصاب"، إلى أنها نجحت في التوفيق بين لعبتها وبين دراستها من خلال إدارة الوقت، إذ تمارس الرياضة من ساعة إلى ساعة ونصف يوميا من كاراتيه أو الملاكمة، وبقية الوقت تخصصه لمتابعة دروسها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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