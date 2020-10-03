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هطول أمطار متفاوتة على محافظات وقرى المدينة المنورة

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هطول أمطار متفاوتة على محافظات وقرى المدينة المنورة هطول أمطار متفاوتة على محافظات وقرى المدينة المنورة
"الأرصاد" أصدرت تنبيهاً متقدماً.. و"المدني" يحذر

هطول أمطار متفاوتة على محافظات وقرى المدينة المنورة

شهدت محافظات وقرى المدينة المنورة، مساء اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الاودية والشعاب.

وشملت الأمطار العديد من القرى والمراكز وطريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة في الساعات المقبلة لهطول مزيد من الأمطار.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة ومحافظاتها "العيص وبدر وودادي الفرع".

وحذرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين من تقلبات جوية خلال هذه الأيام، ودعت إلى اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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