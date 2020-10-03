★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة، إصابتهما بفيروس كورونا المُستجد.

وغرّد ترامب قبل الساعة 1 صباحًا (بالتوقيت المحلي) عبر تويتر: "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور. سنتجاوز هذا معا!".

وألغى البيت الأبيض بالفعل العديد من فعاليات ترامب، أمس الجمعة، بما في ذلك حملة لجمع التبرعات في واشنطن، وحشد انتخابي في فلوريدا.

يأتي ذلك بعد أسبوعين حافلين بأحداث عدة بالنسبة لترامب، بما في ذلك تنظيم تجمعات حملته الانتخابية، ومناظرته التليفزيونية الأولى مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، واختيار مُرشحه للمحكمة العليا خلفًا للقاضية روث بادر جينسبورج.

فيما يلي ترصد شبكة "سي إن إن" الأمريكية تسلسلًا زمنيًا لتحركات ترامب قبل أسبوعين من تشخيص إصابته بكوفيد 19:

- الخميس (1 أكتوبر):

شوهِد ترامب آخر مرة علنًا بعد ظهر يوم الخميس، وعاد إلى البيت الأبيض بعد رحلة لجمع التبرعات في نيوجيرسي. لم يبدو مريضًا، رغم أنه لم يتحدث إلى المُراسلين أثناء دخوله منزله.

في وقت متأخر من ليلة الخميس، وقبل ساعات من إعلان تشخيص إصابته بالمرض، غرّد ترامب عبر تويتر أن هوب هيكس، واحدة من كبار مساعديه، ثبتتت إصابتها بكوفيد 19.

- الأربعاء (30 سبتمبر):

سافر ترامب إلى مينيسوتا لحضور تجمع في الهواء الطلق بمدينة دولوث في ولاية مينيسوتا، وجمع تبرعات خاصة في مينيابوليس.

وعندما غادر البيت الأبيض، قال للصحفيين إنه يتلقى "تقييمات هائلة" حول أدائه في المناظرة مع بايدن.

وقال: "اعتقدت أنها كانت أمسية رائعة، لقد كانت أمسية مثيرة. أرى أن التقييمات كانت عالية للغاية وكان من الجيد أن أكون هناك، وشعرت براحة شديدة".

- الثلاثاء (29 سبتمبر):

كان ترامب في كليفلاند لإجراء أول مناظرة له مع بايدن.

بسبب الوباء، لم يتصافح ترامب وبايدن. وكان هناك عدد محدود من الجمهور الحاضرين على نحو أقل من المعتاد، وكان من المُفترض إخضاع كل الخاضرين لاختبار كورونا مع اتباع بروتوكولات الأمان الأخرى.

في مرحلة ما خلال المناقشة، سخر ترامب من بايدن لارتدائه كمامة أثناء الحملة الانتخابية، وقال: "أنا لا أرتدي قناع وجه (كمامة) مثل بايدن ، في كل مرة تراه (بايدن) يكون مُرتديًا كمامة. يمكن أن يتكلم على بُعد 200 قدم، ومع ذلك يظهر مُرتديًا أكبر كمامة أراها في حياتي".

- الثلاثاء (28 سبتمبر)

عقد ترامب حدثًا غير متوقع في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حيث التقى بعاملين من شركة "لوردستاون موتورز" وتحدث عن العمل الجاري هناك.

و"لوردستاون موتورز" شركة صغيرة ناشئة في مجال صناعة السيارات جذبت الانتباه الوطني الأمريكي لشاحنتها الكهربائية الصغيرة، والتي شاهدها ترامب يوم الاثنين في البيت الأبيض.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، ظهر ترامب ظهر في "روز جاردن" بالبيت الأبيض، للإشادة باستراتيجية اختبار جديدة لفيروس كورونا.

- الأحد (27 سبتمبر):

نفى ترامب إلى المراسلين في البيت الأبيض، تقريرًا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يُفيد بأنه لم يدفع ضرائب على الدخل الفيدرالي خلال 10 من أصل 15 عامًا، اعتبارًا من عام 2000. وادعى ترامب أنه يدفع "الكثير" من ضرائب الدخل الفيدرالية.

في وقت سابق من اليوم نفسه، زار نادي الجولف الخاص به في ستيرلينج بولاية فيرجينيا. وفي الليل، ظهر هو والسيدة الأولى خلال حفل استقبال بالبيت الأبيض لعائلات جولد ستار. كما حضر نائبه مايك بنس وزوجته.

- السبت (28 سبتمبر):

قدم ترامب إيمي كوني باريت، مُرشّحته في المحكمة العليا، خلفًا للقاضية الراحلة له روث بادر جينسبورج.

وأعلن ترامب، أمام جمهور روز جاردن الذي ضم أرملة سكاليا وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والعديد من الشخصيات من وسائل الإعلام المحافظة، أن باريت "إحدى أكثر العقول القانونية ذكاءً وموهبة في بلادنا".

في وقت لاحق من تلك الليلة، أقام مسيرة في ميدلتاون بولاية بنسلفانيا.

- الجمعة (27 سبتمبر):

قام ترامب بحملته الانتخابية في ثلاث ولايات مختلفة: (فلوريدا وجورجيا وفيرجينيا).

- الخميس (24 سبتمبر):

سافر ترامب إلى شارلوت بولاية كارولينا الشمالية لإلقاء خطاب يركز على الرعاية الصحية. وذهب لاحقًا إلى جاكسونفيل بولاية فلوريدا لحضور مسيرة.

وفي جاكسونفيل، سخر ترامب من بايدن لعدم ظهوره علنًا في ذلك اليوم.

قال ترامب: "لنفترض أنه (بايدن) لم يقم بحملات، وأنه فاز، فهل تعلم مدى شعوري بالسوء حينها؟ أنا أعمل بجد، وعليك العمل بجد".

- الأربعاء (23 سبتمبر):

عقد ترامب مؤتمرًا صحفيًا زعم فيه أن البيت الأبيض يمكنه تجاوز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه) إذا أصدرت الوكالة معايير أكثر صرامة تتعلق بترخيص لقاح لـ"كوفيد 19".

جاءت تعليقاته في الوقت الذي تدرس فيه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إرشادات جديدة للقاح كوفيد 19، والمُحتمل أن تدفع التفويض إلى ما بعد يوم الانتخابات، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة.

- الثلاثاء (22 سبتمبر):

عقد ترامب حدثًا انتخابيًا في بيتسبرج، حضره حشد لم يلتزم بمعايير التباعد الاجتماعي.

سخر من ارتداء بايدن للكمامة. وسأل الحاضرين: "هل سيدخل (بايدن) بكمامة؟". وأضاف: "سأكون صادقًا. إنه يشعر بالرضا حيال ذلك. إنه يشعر بالرضا بارتدائه كمامة، ولا بأس في ذلك".

وأثناء توجهه إلى الحدث، سُئل ترامب عن سبب وفاة 200 ألف شخص بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، فأجاب: "هذا عار"، لكنه زعم أنه أنقذ حياة الملايين.

- الاثنين (21 سبتمبر):

في تجمع انتخابي بأوهايو، قال ترامب إن فيروس كورونا "يؤثر على كبار السن، لا سيّما الذين يعانون من مشاكل في القلب ومشاكل أخرى. إذا كانت لديهم مشاكل أخرى، فهذا ما يسبب الضرر حقًا. هذا كل شيء".

كما ضاعف من ادعاءاته السابقة بأن الشباب "محصنون فعليًا"، وقال هذه المرة "ارفع قُبعتك للشباب لأن جهازهم المناعي مُحصّن".

ثم صمت ترامب لفترة وجيزة قبل أن يضيف: "لا يؤثر (فيروس كورونا) على أحد تقريبًا".

- الأحد (20 سبتمبر):

لعب ترامب الجولف في نادي الجولف الخاص به في بوتوماك فولز بولاية فيرجينيا.

- السبت (19 سبتمبر):

عقد ترامب مسيرة انتخابية في فايتفيل بولاية كارولينا الشمالية.

وقبل التوجه إلى المسيرة، تعهد بتعيين امرأة لتحل محل قاضية المحكمة العليا روث بادر جينسبورج، التي توفيت في اليوم السابق.

الجمعة (18 سبتمبر):

عقد ترامب مسيرة في مينيسوتا. بعد ذلك، بدا أنه يتلقّى نبأ وفاة جينسبورج لأول مرة من المراسلين.

ونعاها ترامب: "لقد عاشت حياة رائعة. ماذا يمكنك أن تقول أيضًا؟ كانت امرأة رائعة، اتفقت أم اختلفت معها، كانت امرأة رائعة عاشت حياة رائعة. أنا حزين للغاية لسماع ذلك. أنا حزين لسماع ذلك".