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"الشلعان": تجَلى دور المعلم في التعليم عن بعد.. وهم قادة الفكر والبناء

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"الشلعان": تجَلى دور المعلم في التعليم عن بعد.. وهم قادة الفكر والبناء "الشلعان": تجَلى دور المعلم في التعليم عن بعد.. وهم قادة الفكر والبناء
في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان على الدور المحوري للمعلم السعودي في بناء المجتمع وتكوين ثقافته، مشيراً إلى جهوده المعززة للانتماء الوطني وتعزيز السلوك ومنظومة القيم.

وأضاف "الشلعان" بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، أن الجميع استشعر رسالته العظيمة ومهمته الجسيمة في بناء الفكر والسِمات وتشكيل التأثير على أبنائنا وبناتنا منذ اللبنات الأولى وإعدادهم بسلاح العلم والمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة المستقبل متمسكين بعقيدتهم السمحة وانتمائهم لوطنهم وقيادتهم الرشيدة، موضحاً أنها بلا شك رسالة سامية يؤديها كل معلم ومعلمة بإخلاص وتفان.

ونوّه إلى أن الجميع بما فيهم الشريك الأساسي الأسرة والطالب والطالبة يضعون جهود المعلم والمعلمة القيادية محط تقدير واعتزاز؛ لما يقدمونه تجاه وطنهم لبناء جيل المستقبل، مبيناً أن تلك الجهود العظيمة تجلت بصورة واضحة من خلال تجربة الرائدة في التعليم عن بعد عبر منصة "مدرستي"، حيث تجاوزت وزارة التعليم كل التحديات بفضل ما يؤديه كل معلم ومعلمة منذ التهيئة والتسجيل والدعم والمساندة عبر المنصة إلى تقديم الدروس وفقاً للجداول الدراسية وحتى تقديم المنتج، منصة مدرستي، الافتراضي بشكل يحاكي الواقع.

وأعرب "الشلعان" عن شكره وامتنانه لكل معلم ومعلمة قادوا المرحلة الحالية وأثناء الجائحة؛ لاستمرار التعليم بنجاح، مشيراً إلى أن المعلمين وفي يومهم العالمي يستحقون الثناء على جهودهم؛ فهم بحق أبطال التعليم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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