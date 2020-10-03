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"التعاون الاسلامي" ترحب بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام في السودان

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"التعاون الاسلامي" ترحب بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام في السودان "التعاون الاسلامي" ترحب بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام في السودان
"العثيمين" أكد أنه يعدّ خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار

ثمّن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالتوقيع النهائي لاتفاق السلام في السودان والذي تم اليوم، في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان وسط حضور دولي وإقليمي كبير.

وأعرب عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق التاريخي خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في السودان.

وأشار "العثيمين"، إلى حرص الانتقالية والحركات المسلحة على التوصل لاتفاق شامل يحقن دماء السودانيين ويمهد الطريق نحو التنمية المستدامة في البلاد، وناشد بقية الأطراف الدخول في مفاوضات جادة مع الحكومة الانتقالية بهدف التوصل لسلام شامل وعادل ودائم في جميع أنحاء السودان.

ونوّه الأمين العام، بجهود الوساطة ممثلة في دولة جنوب السودان والدعم الكبير الذي وجده السودان من الشركاء الإقليميين والدوليين منذ بداية التفاوض وصولاً لهذا الإنجاز المهم.

وشدد "العثيمين" على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت في دعم جمهورية السودان، مثمناً دورها الكبير داخل المنظمة، وجهودها التي تبذلها في تعزيز التضامن الإسلامي والعمل الإسلامي المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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