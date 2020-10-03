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كاتب سعودي: ساسة إيران المجرمون أحق من صدام حسين بالشنق

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كاتب سعودي: ساسة إيران المجرمون أحق من صدام حسين بالشنق كاتب سعودي: ساسة إيران المجرمون أحق من صدام حسين بالشنق
بعدما شاهد "بيت صدام"

كاتب سعودي: ساسة إيران المجرمون أحق من صدام حسين بالشنق

يؤكد الكاتب الصحفي طلال القشقري أن ساسة إيران المجرمين أحق من صدام حسين بالشنق والإزاحة إلى الأبد، لأن إيران آذت ولا تزال تؤذي كلّ الدول الخليجية، ومعها العراق وسوريا ولبنان واليمن، وهي التي أحيت الطائفية في العراق، يأتي ذلك تعليقًا على مسلسل سينمائي بعنوان "بيت صدّام"، ويحكي قصّة حياة الرئيس العراقي صدّام حسين.

شاهدت "بيت صدّام"

وفي مقاله "بيت صدّام!! بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "شاهدت مسلسلاً سينمائياً اسمه (بيت صدّام)، ويحكي قصّة الرئيس العراقي صدّام حسين، ويُصوّر التركيبة العشائرية والعدائية لعائلته التكريتية، منذ لحظة تنحيته لسلفه الرئيس أحمد البكر من منصبه وتفرّده بحكم العراق، حتّى لحظة قبض أمريكا عليه خلال الاحتلال وتسليمه للسلطات العراقية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي الموالي لإيران، والذي أعدمه صبيحة عيد الأضحى المبارك!".

أخطاء صدام حسين

ويعلق الكاتب قائلاً: "لا شكّ أنّ صدّام مارس القتل، ثمّ مورس عليه القتل ولكن ليس باسم العدل بل باسم الطائفية التي أحيتها إيران عند ساسة عراق ما بعد الاحتلال، وبعد أن سلّمت أمريكا جورج بوش العراق إليها على طبق من ذهب، كما أنّه أخطأ بحقّ الدول الخليجية التي دعمته ضدّ إيران، ولعب دعمها دورًا مهمًّا في تحقيق انتصاره عليها، وإجبار الخميني آنذاك على إنهاء الحرب، وقول مقولته المشهورة أنّه تجرّع إنهاءها كما تجرّع السُم، فإذا بصدّام يغزو الكويت بعدها ضمن أحداث زادت الأمّة العربية تفرّقاً وضعفًا!".

ساسة إيران المجرمون أحق من صدام حسين بالشنق

ويؤكد "القشقري" أن ساسة إيران المجرمين أحق من صدام حسين بالشنق والإزاحة، ويقول: "لم تستفد دولة من الاحتلال الأمريكي للعراق وإزاحة صدّام إلّا إيران، وإن كان هو قد آذى الكويت فإنّ إيران قد آذت كلّ الدول الخليجية، ومعها العراق وسوريا ولبنان واليمن، وإن كان صدّام ديكتاتورًا سياسيًا، فإنّ مُعمّمي إيران عصابة مافيا من الديكتاتوريين في السياسة والدين المنحرف، وإن كان صدّام امتلك بضعة صواريخ سكود روسية قديمة قد قذف بها المملكة وحمانا اللهُ منها بسبب صواريخ باتريوت المضادّة، فإنّ إيران تمتلك الآن آلاف الصواريخ والطائرات المُسيّرة التي زوّدت بها حزب اللات والحوثيين والحشد الشعبي، وتُقذف بها المملكة مئات المرّات، وإن كان صدّام قد ظلمه الغرب والأمم المتحدة باتهامه بامتلاك أسلحة الدمار الشامل وتخلّصوا منه لذلك، فإنّ إيران تمتلك القدرة على تصنيع القنبلة النووية، والاتفاق النووي الجائر الذي أبرمته كان لصالحها لولا انسحاب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد منه، فأيّ الفريقين أحقّ بإزاحته للأبد؟ صدّام حسين المشنوق؟ أم ساسة طهران المجرمين الأحياء؟".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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