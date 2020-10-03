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"إغاثي الملك سلمان" يواصل تسليم المواد الغذائية لمتضرري انفجار بيروت

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"إغاثي الملك سلمان" يواصل تسليم المواد الغذائية لمتضرري انفجار بيروت "إغاثي الملك سلمان" يواصل تسليم المواد الغذائية لمتضرري انفجار بيروت
المركز مستمر في تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بحجة اليمنية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تسليم المواد الغذائية للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

وشهد أمس الأول، تسليم مساعدات غذائية لمؤسسة الشهيد حسن خالد في منطقة طريق الجديدة ببيروت، بحضور المستشار بسفارة المملكة في لبنان سعود العنزي، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وفريق المركز.

وشملت المساعدات المقدمة سلالاً غذائية، وأكياس طحين، وكراتين تمور وحليب، تم توزيعها على الأكثر احتياجاً من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية القاطنة في المنطقة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت.

من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وشهدت خلال الفترة من 17 حتى 23 سبتمبر 2020م، ضخ 436.800 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 219،200 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتوزيع 81 حقيبة للنظافة الشخصية، وإجراء 4 نقلات لنقل المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 6.320 فرداً.


كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع أرغفة الخبز على العائلات المتعففة شمال لبنان.

وشهد أمس، توزيع ثلاثة آلاف ربطة خبز استفاد منها 15 ألف فرد من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار شمال لبنان.

وعبّر المستفيدون عن خالص شكرهم وتقديرهم للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على المساعدات الغذائية المقدمة لهم، والتي جاءت كداعم مهم للتخفيف من حدة الأزمة المعيشية التي تمر بهم.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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