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تقرير كورونا اليومي.. استمرار انخفاض الحالات الحرجة إلى ما دون الـ 1000

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تقرير كورونا اليومي.. استمرار انخفاض الحالات الحرجة إلى ما دون الـ 1000 تقرير كورونا اليومي.. استمرار انخفاض الحالات الحرجة إلى ما دون الـ 1000
419 إصابة جديدة 43% منها إناث ونسبة الأطفال 11% والبالغين 85%

تقرير كورونا اليومي.. استمرار انخفاض الحالات الحرجة إلى ما دون الـ 1000

كشف تقرير وزارة الصحة اليومي حول مستجدات في المملكة أن الانخفاض في الحالات الحرجة ما زال يتواصل، حيث بقي العدد دون الألف حالة حرجة.


تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل (419) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (335997) حالة، من بينها (10173) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (954) حالة حرجة، كما تم تسجيل (626) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (320974) حالة.


وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (419)حالة منها 43% إناث، 57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11% والبالغين 85%، وكبار السن 4%، وبلغ عدد الوفيات (4850) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً إلى أنه تم إجراء (46019) فحصاً مخبرياً جديداً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
‏فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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