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"نيوم"عبق التاريخ وروح المستقبل.. هذا ما ستكون عليه السياحة غداً

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"نيوم"عبق التاريخ وروح المستقبل.. هذا ما ستكون عليه السياحة غداً "نيوم"عبق التاريخ وروح المستقبل.. هذا ما ستكون عليه السياحة غداً
لوحة جمال طبيعي تضمّ الصحاري والشعاب المرجانية والجبال الخلابة

تقع نيوم في منطقة تحمل عبق التاريخ، وتزخر بمناخ معتدل، وصحاري وشعاب مرجانية وجبال خلابة وقال مشروع "نيوم" عبر حسابه على "تويتر" اليوم السبت : هذا الجمال الطبيعي هو نموذج السياحة الأكثر محاكاة للمستقبل لجذب السياح من كل العالم، لتصبح نيوم اليوم واقعاً لما ستكون عليه السياحة غداً.

وحسب الموقع الرسمي للمشروع فإن "استشراف المستقبل والاستدامة والأصالة، ثلاثة محاور أساسية تلخص تصورنا للسياحة، إلى جانب خيارات متعددة الأغراض تتيح للزوار خوض تجربة السياحة بمفهومها المستقبلي. وإذا ما جمعنا بين الابتكار وتطوير أحدث المبادئ التي توصلت إليها البشرية في الاستدامة، ستوفر نيوم تجربة مستقبلية تمزج بين عبق الماضي وروح المستقبل، ونموذجاً لسياحة الغد التي يمكن سبر أغوارها وعيش تفاصيلها اليوم.


يُذكر أن "نيوم" أُنشئت على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية لتكون ميداناً حيّاً ونابضاً بالتجارب، وتصبحَ منصّة عالمية ترسمُ فيها ريادةُ الأعمال والابتكار معالمَ المستقبل الجديد.

وستفتح "نيوم" أبوابَها لتكون موطناً ووجهةً لأصحاب الأحلام الكبيرة، ولكل من يطمح أن يُسهم في بناء نموذج جديد لاستدامة الحياة والعمل والازدهار.

ويُعد مشروع "نيوم" المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، الذي يتم تطويره على مساحة 26,500 كم2 في شمال غرب السعودية، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحول الاقتصادي للسعودية، لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية والاستثمارات العقارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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