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وزير الخارجية يستقبل نظيره الياباني في مقر الوزارة بالرياض

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بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وأجندة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

وزير الخارجية يستقبل نظيره الياباني في مقر الوزارة بالرياض

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو.

وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إلى جانب استعراض أجندة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وتبادل وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أقام وزير الخارجية مأدبة غداء تكريماً لوزير خارجية اليابان والوفد المرافق له.

وحضر الاستقبال ومأدبة الغداء وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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