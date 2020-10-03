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قبل اللقاء المرتقب مع النصر اليوم.. إيقاف مهاجم بيرسيبوليس بسبب حركة عنصرية

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قبل اللقاء المرتقب مع النصر اليوم.. إيقاف مهاجم بيرسيبوليس بسبب حركة عنصرية قبل اللقاء المرتقب مع النصر اليوم.. إيقاف مهاجم بيرسيبوليس بسبب حركة عنصرية

قبل اللقاء المرتقب مع النصر اليوم.. إيقاف مهاجم بيرسيبوليس بسبب حركة عنصرية

‫ قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إيقاف عيسى آل كثير لاعب نادي بيرسيبوليس الإيراني عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر، بحسب المادة 58.1 من لائجة الانضباط والأخلاق (نسخة عام 2019)، وبحيث يتم تطبيق الإيقاف بأثر فوري.

كما قررت اللجنة أيضاً تغريم اللاعب مبلغ 10.000 دولار، بعدما تم اعتباره قام بعمل تصرف يحتوي على تمييز خلال مباراة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب أمام باختاكور يوم 30 أيلول/سبتمبر 2020 في العاصمة القطرية الدوحة.

وتنص المادة 58.1 على أن أي شخص يقوم بالتعدي على كرامة شخص أو مجموعة أشخاص من خلال كلمات أو تصرفات تتضمن ازدراء أو تمييز أو تشويه سمعة، سواء فيما يتعلق بالعرق أو لون البشرة أو الجنس أو القدرات البدنية أو اللغة أو العمر أو الشكل أو الدين أو الآراء السياسية أو الصحة أو الميلاد أو الأصل أو القومية أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي، يعتبر قد ارتكب مخالفة.

يشار الى ان نادي النصر السعودي يواجه فريق بيرسيبوليس مساء اليوم السبت في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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