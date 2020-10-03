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أمطار يوم تعادل 4 أشهر.. فقدان 8 أشخاص في عاصفة تجتاح جنوب فرنسا

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أمطار يوم تعادل 4 أشهر.. فقدان 8 أشخاص في عاصفة تجتاح جنوب فرنسا أمطار يوم تعادل 4 أشهر.. فقدان 8 أشخاص في عاصفة تجتاح جنوب فرنسا
تسببت في فيضانات قوية حول مدينة نيس

أمطار يوم تعادل 4 أشهر.. فقدان 8 أشخاص في عاصفة تجتاح جنوب فرنسا

فقد ثمانية أشخاص على الأقل في أعقاب عاصفة اجتاحت جنوب شرق فرنسا؛ وتسببت في فيضانات قوية حول مدينة نيس، بحسب ما أعلنت السلطات الفرنسية اليوم (السبت).

وسجلت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيوفرانس" تساقط 450 ملليمترًا من الأمطار على مدى 24 ساعة في بعض المناطق، وهو ما يعادل نحو أربعة أشهر من الأمطار في هذا الوقت من العام.

وبين مدير الحماية المدنية جيريمي كرانشان، أن هطول الأمطار كان أكثر غزارة مما كان عليه في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، عندما أودت الفيضانات بحياة 20 شخصاً في مدينة كان وحولها بمنطقة الريفيرا الفرنسية، وفقاً لـ "رويترز".

وكانت مقاطعة الألب-ماريتيم الواقعة على الحدود مع إيطاليا في حالة تأهب قصوى أمس مع اقتراب العاصفة.

وتسببت العاصفة، التي يطلق عليها اسم "أليكس"، في رياح شديدة بلغت سرعتها أكثر من 180 كيلومتراً في الساعة في منطقة بريتاني بين يومي الخميس والجمعة.

وخفضت السلطات درجة التأهب إلى المستوى البرتقالي اليوم، بعد أن تحركت الأمطار باتجاه إيطاليا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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