"العثيم" يشكر خادم الحرمين لدعمه المستمر لأبناء الوطن في كافة المجالات

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بمناسبة صدور الأمر الملكي بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك والتأجير التمويلي والمرابحة التمويلية) من ضريبة القيمة المضافة.

وأكد العثيم أن الأمر الملكي المبارك يأتي تعزيزًا لجهود الحكومة الرشيدة في تقديم كل أنواع الدعم والتسهيلات لأبناء الوطن والحرص على رعايتهم، بما يحقق لهم الرفاهية المطلوبة وأسباب الحياة الكريمة.

وأشار العثيم إلى الدعم الذي تحظى به كافة القطاعات وخاصة القطاع العقاري والسكني، الذي يشكّل محوراً مهماً في رؤية المملكة 2030 ويساهم بشكل كبير في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال إن اهتمام حكومتنا الرشيدة بدعم القطاع العقاري والسكني في هذا الظرف الاستثنائي من شأنه أن يساهم في تحفيز الحركة التجارية في هذا القطاع الحيوي ويعزز من قيمة الشراكة مع القطاع الخاص والمهتمين بصناعة العقار على وجه الخصوص.

وختم العثيم حديثه بالدعاء أن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهما الله.