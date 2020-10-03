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في اليوم العالمي للابتسامة.. هل يرسمها "العالمي" على وجوه السعوديين؟!

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يواجه "برسبوليس" الإيراني في نهائي غرب القارة الآسيوية بالدوحة

في اليوم العالمي للابتسامة.. هل يرسمها

يتولى ممثل الوطن، فريق نادي "النصر"، مساء اليوم السبت، مهمة إدخال الفرح في قلوب الجمهور السعودي، ورسم الابتسامة، عندما يواجه "برسبوليس" الإيراني في نهائي غرب القارة الآسيوية بالدوحة.

ويصادف لقاء "العالمي" كروياً، اليوم العالمي للابتسامة الذي يوافق الأيام الثلاثة الأولى من شهر أكتوبر كل عام كما حددها "بال هارفي" عام 1999، وهو فنان تجاري ومخترع السمايلي (Smiley Face)، ولكنه توفي بعدها بعامين.

وابتكر "هارفي" كرة الوجه المبتسم في عام 1963 –الصورة التي أصبحت رمزاً الأكثر شهرة للنوايا الحسنة.

ولاحقاً لم يحظ اليوم العالمي للابتسامة باهتمام عالمي كبقية الأيام لأسباب مختلفة منها عدم تبني مؤسسات المجتمع دولياً في تفعيله كل عام.

والليلة؛ ينتظر الجمهور السعودي من نادي النصر إقصاء الفريق الإيراني وانتظار ممثل شرق آسيا في معترك عرش أكبر القارات.. فهل يفعلها "العالمي الأصفر" ويرسم الابتسامة خصوصاً أنه يعيش أفضل حالاته في هذه البطولة؟

في اليوم العالمي للابتسامة.. هل يرسمها

في اليوم العالمي للابتسامة.. هل يرسمها

في اليوم العالمي للابتسامة.. هل يرسمها

في اليوم العالمي للابتسامة.. هل يرسمها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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