أخبار عاجلة

"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟ -
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل -
الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء -
"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة -
النفط يحافظ على ارتفاعه.. برنت عند 42.65 دولارًا للبرميل -
"بايدن" يطالب بإلغاء مناظرة 15 أكتوبر في حال استمرت إصابة "ترامب" بكورونا -
أيام معدودة.. "أبل" تكشف موعد إطلاق "آيفون 12" وتلمح لأبرز مواصفاته -
بيل غيتس: هذا موعد عودة الحياة شبه الطبيعية في الدول الغنية -
"فيسبوك" يعلن حظر كل الحسابات المتعلقة بحركة نظرية المؤامرة -
جامعة الإمام تدشّن الخطة الإستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.. غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإمارات تسجل 1231 إصابة جديدة بـ"كورونا".. أعلى حصيلة يومية

Print
الإمارات تسجل 1231 إصابة جديدة بـ"كورونا".. أعلى حصيلة يومية الإمارات تسجل 1231 إصابة جديدة بـ"كورونا".. أعلى حصيلة يومية
وزارة الصحة كشفت عن 1,051 حالة شفاء والإجمالي بات 87,122

الإمارات تسجل 1231 إصابة جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل 1,231 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 97,760 حالة.

وأشارت إلى إجراء 117,812 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكّر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 426 حالة.

وأشارت إلى شفاء 1,051 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقّيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 87,122.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

دراسة مبكرة تظهر نتائج واعدة للعلاج بمزيج من الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا

دراسة مبكرة تظهر نتائج واعدة للعلاج بمزيج من الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا

مساء dmc - الصحة العالمية: قد نحصل على لقاح ضد فيروس كورونا حتى نهاية العام

مساء dmc - الصحة العالمية: قد نحصل على لقاح ضد فيروس كورونا حتى نهاية العام

موريتانيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية