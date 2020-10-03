ما الفئات والأعمار الأكثر طلباً للعمرة؟ هنا خريطة الطواف والتصاريح بالأرقام

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"سبق" تستعرض الاستعدادات قُبيل انطلاق الموسم وفق ما أعلنته الجهات المسؤولة

كشفت الأرقام التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة، خلال أسبوع واحد من إطلاق تطبيق "اعتمرنا" المتاح على الأجهزة الذكية للراغبين في أداء العمرة بدءاً من غد الأحد كمرحلة أولى، عن أكثر الأعمار طلباً لأداء العمرة، فيما حاز المقيمون النصيب الأكبر من عدد التصاريح لأداء مناسك العمرة خلال الأسبوع الأول من إطلاق التطبيق.

وتستعرض "سبق"، في هذا التقرير، استعدادات الجهات المختصّة لموسم العمرة بعد جائحة "كورونا"؛ مستخدمة لغة الأرقام كما نشرتها الجهات المسؤولة، وهي: وزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ حيث بلغت نسبة أعمار الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال الأسبوع الأول من إطلاق تطبيق "اعتمرنا" لعمر 60 عاماً وما فوق 35%، ومن عمر 51 - 60 عاماً بلغت النسبة 8%، ومن 41 - 50 عاماً بلغت 14%، ومن 20 - 30 عاماً بلغت 17%، ومن 31 - 40 عاماً بلغت 26%.

‏‎وخلال أسبوع من إطلاق تطبيق ‎"اعتمرنا"، تم إصدار 108041 تصريحاً، منها: 42873 تصريحاً للمواطنين، و65128 تصريحاً للمقيمين.

وعن ‏الخطة التنفيذية لموسم ‎العمرة في مرحلتها الأولى، فإن الطواف سيكون على مسارَيْن فقط بمعدل 100 شخص كل 15 دقيقة للأشواط السبعة، بمعدل 400 طائف في الساعة للأشواط السبعة، و6000 طائف في 15 ساعة المخصصة للطواف في اليوم، مع إمكانية زيادة مسار ثالث بمعدل 150 شخصا لكل 15 دقيقة للأشواط السبعة.

وبالنسبة ‏لدخول المعتمرين إلى المسجد الحرام، فسيكون من بابَي أجياد والملك فهد، و100 معتمر لكل منطقة داخل توسعة الملك فهد، والتجمع بصحن المطاف بمعدل 100 شخص لكل فوج على مسارَيْن، وسيتم توجيه المعتمرين إلى المخارج المحدّدة للعودة إلى نقطة البداية بعد الانتهاء من العمرة.

يُشار إلى أن أول فوج من المعتمرين بعد تعليق العمرة والصلاة في الحرم في شهر رجب من العام الماضي بسبب ما فرضته جائحة كورونا، يصل صبيحة غد الأحد لأداء العمرة بعد إتاحتها عبر تطبيق "اعتمرنا" وفق إجراءات وبروتوكولات صحية لسلامة المعتمرين، حيث تم تخصيص 5 نقاط تجمُّع للوصول إلى المسجد الحرام، وهي: كدي، والششة، وأجياد، والغزة، والشبيكة.