"محافظ الليث" يوجه بتشكيل لجنة للوقوف على مقبرة "بن هلال" بالمجيرمة

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بعدما تسبّبت الرياح في تعرية رفات الموتى وظهور العظام والجماجم على سطح الأرض

تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" مساء أمس، وجه محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من مركز مجمع الطرق بالغالة والبلدية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للوقوف صباح غد الأحد على مقبرة "بن هلال" بقرية المجيرمة ٨٠ كلم شمال محافظة الليث، وسرعة إيجاد الحلول السريعة للحفاظ على رفات الأموات التي تسببت الرياح في تعريتها وخروجها على سطح الأرض.

وكانت "سبق" قد نشرت مساء أمس تقريرًا عن اكتشاف مواطن لعدد 6 قبور مكشوفة بسبب الرياح التي تسببت في تعريتها، وكشفت القبور حتى ظهر رفات الأموات على سطح الأرض، بمقبرة "بن هلال" التي تعتبر مقبرة أثرية وتاريخية.

وتسببت عوامل التعرية في خروج رفات الأموات للعراء، حتى أصبحت العظام والجماجم ظاهرة على سطح الأرض، وأمام أعين المارّة، وعرضة للدهس من قِبل الحيوانات.