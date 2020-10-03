أبرز مباريات اليوم.. النصر يصطدم بـ"برسيبوليس" وموقعة ليدز والسيتي في البريميرليج

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مواجهة ساخنة بين أودينيزي وروما بالدوري الإيطالي وإيفرتون يلاقي برايتون في إنجلترا

تقام مساء اليوم السبت، العديد من المباريات في مختلف ملاعب كرة القدم العالمية، من أبرزها لقاء النصر وبرسيبوليس في دوري أبطال آسيا، وموقعة ليدز ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وفي السطور التالية مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، في مختلف ملاعب العالم، حسب توقيت مكة المكرمة:

نصف نهائي دوري أبطال آسيا

النصر السعودي # برسيبوليس الإيراني – الساعة 18:00.

الدوري الإنجليزي

تشيلسي # كريستال بالاس – الساعة 14:30.

إيفرتون # برايتون – الساعة 17:00.

ليدز يونايتد # مانشستر سيتي - الساعة 19:30.

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد # فياريال – الساعة 17:00.

فالنسيا # ريال بيتيس – الساعة 22:00.

الدوري الإيطالي

أودينيزي # روما – الساعة 21:45.

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند # فرايبورغ – الساعة 16:30.

شتوتغارت # باير ليفركوزن – الساعة 16:30.

لايبزيغ # شالكه – الساعة 19:30.