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: الخطيب 5 آلاف زائر يومياً للمملكة في 3 أشهر.. و4 مشاريع كبرى في الطريق

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بالفيديو: الخطيب 5 آلاف زائر يومياً للمملكة في 3 أشهر.. و4 مشاريع كبرى في الطريق : الخطيب 5 آلاف زائر يومياً للمملكة في 3 أشهر.. و4 مشاريع كبرى في الطريق
100 مليون زيارة هدفنا

بالفيديو: الخطيب 5 آلاف زائر يومياً للمملكة في 3 أشهر.. و4 مشاريع كبرى في الطريق

أكّد أحمد الخطيب؛ وزير السياحة، أن مدن المملكة ستكون بعد عام 2025 من أفضل الوجهات السياحية في العالم، وأن المملكة تسعى للوصول إلى إسهام السياحة بقيمة 10% في المساهمة الاقتصادية؛ الوظائف والدخل، وبالنسبة للمشاريع فإن اكتمال المشاريع السياحية التي يجري تنفيذها في عددٍ من المناطق بالمملكة سيحوّل المملكة إلى مصاف أهم الدول السياحية.

وأضاف، في حديثه "للعربية"، أنه بعد الانتهاء من المشاريع السياحية الكبيرة ضمن رؤية 2030 سيكون ملف السياحة مهماً جداً وستحقّق الدخل الثاني للمملكة بعد النفط؛ لأن جميع المقومات متوافرة.

وأشار الخطيب؛ إلى أن المملكة استقبلت قبل الحظر 500 ألف زائر خلال 3 أشهر فقط، وهو ما يقارب 5 آلاف زائر يومياً لربوع المملكة، وهو رقم مهم للغاية، ويشير إلى قوة الجذب التي تتمتع به المملكة.

وأوضح الخطيب؛ أن المملكة تهدف إلى الوصول إلى 100 مليون زيارة في عام 2030، ولفت إلى أن صندوق التنمية السياحي سيعلن قريباً وقبل نهاية العام الحالي، أربعة مشاريع كبيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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