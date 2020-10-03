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بسبب ممارساتها العدوانية وابتزازها المستمر.. دعوات أوروبية لفرض العقوبات على تركيا

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بسبب ممارساتها العدوانية وابتزازها المستمر.. دعوات أوروبية لفرض العقوبات على تركيا بسبب ممارساتها العدوانية وابتزازها المستمر.. دعوات أوروبية لفرض العقوبات على تركيا
"كونيتشنا": أنقرة ليست عضوًا بالاتحاد الأوروبي وفكرة انضمامها "أمر فاقد للمعنى تمامًا"

بسبب ممارساتها العدوانية وابتزازها المستمر.. دعوات أوروبية لفرض العقوبات على تركيا

طالبت عضو البرلمان الأوروبي عن تشيكيا، كاترجينا كونيتشنا، بفرض عقوبات على النظام التركي بسبب ممارساته العدوانية في المنطقة وابتزازه للاتحاد الأوروبي بقضية المهاجرين.

وأوضحت كونيتشنا في حديث للتلفزيون التشيكي الليلة الماضية أن الوقت حان الآن للانتقال من توجيه الاتهامات إلى النظام التركي إلى فرض العقوبات عليه وإيقاف بعض البرامج المالية التي يقدمها الاتحاد له، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وانتقدت البرلمانية الأوروبية ازدواجية المعايير التي ينتهجها الاتحاد؛ حيث يقوم بتبني مواقف ضد بيلاروس وفرض عقوبات عليها في وقت يتغاضى فيه على الدوام عن قيام النظام التركي بقمع معارضيه واعتقال البرلمانيين والمرشحين الرئاسيين في بلاده.

وشددت كونيتشنا على أن تركيا ليست عضواً بالاتحاد الأوروبي ووجودها على قائمة الدول المرشحة للانضمام إليه هو "أمر فاقد للمعنى تمامًا".

وكان نائب رئيس مجلس النواب التشيكي توميو أوكامورا دعا أمس التشيكية إلى العمل داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان بسبب سياساته العدوانية في المنطقة ومساهمته في التصعيد الأخير في ناغورني قره باغ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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