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بعد إصابة "".. "بايدن": علينا أخذ "كورونا" على محمل الجد

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بعد إصابة "ترامب".. "بايدن": علينا أخذ "كورونا" على محمل الجد بعد إصابة "".. "بايدن": علينا أخذ "كورونا" على محمل الجد
حثّ الأميركيين على اتباع الإرشادات العلمية لمكافحة انتشار المرض

بعد إصابة

أكّد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية المرتقبة جو بايدن؛ أن تشخيص إصابة الرئيس الأميركي دونالد ؛ بكوفيد-19، يكشف أهمية أخذ الجائحة على محمل الجد.

وقال "بايدن"؛ في تصريحات أدلى بها خلال حملته الانتخابية في ولاية ميشيغان، إن استخدام الكمامات أهم من كونك "شخصاً قوياً".

وحسب "رويترز"، فقد جاءت التصريحات التي أدلى بها "بايدن"؛ بعد ساعات من إثبات الفحوص مرتين أنه ليس مصاباً بالفيروس المسبّب لوباء كوفيد-19.

وألقى "بايدن"؛ خطابه وهو يضع كمامة طبية زرقاء، في تحوّل عن مناسبات سابقة كان يتخلى فيها عن الكمامة عند البدء بالتحدث.

وأضاف: الأمر لا يتعلق بالسياسة.. هذه تذكرة قوية لنا جميعاً بأن علينا أن نأخذ هذا الفيروس على محمل الجد. لن يختفي تلقائياً.

وحثّ "بايدن"؛ الأميركيين على اتباع الإرشادات العلمية لمكافحة انتشار المرض بما يشمل استخدام الكمامات، وغسل اليدين بشكل متكرّر، والحفاظ على التباعد.

وتابع قائلاً: كن وطنيا.. الأمر لا يتعلق بكونك شخصاً قوياً.. بل يتعلق بالقيام بدورك.

وكان مصدر مطلع قد قال إن حملة "بايدن"؛ ستعلّق بشكل مؤقت الإعلانات السلبية عن الرئيس "ترامب" بعد إعلان إصابته بفيروس "كورونا". الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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