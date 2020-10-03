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أمانة الشرقية تنفذ 470 جولة رقابية.. وتُعقّم 750 موقعًا

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أمانة الشرقية تنفذ 470 جولة رقابية.. وتُعقّم 750 موقعًا أمانة الشرقية تنفذ 470 جولة رقابية.. وتُعقّم 750 موقعًا
رفع 7525 طن نفايات وإزالة 3900 متر مكعب من الأنقاض

أمانة الشرقية تنفذ 470 جولة رقابية.. وتُعقّم 750 موقعًا

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 468 جولة رقابية، وأربع جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبروتوكولات والإجراءات الوقائية، للحد من انتشار .

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد مخالفتين لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، وأربع مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير 748 موقعًأ، بمشاركة 470 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 148431 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات.

وتم رفع 7525 طنًّا من النفايات، وإزالة 3902 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9390 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

ودعت الأمانة الجميع لضرورة التعاون معها بهدف حماية المجتمع، بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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