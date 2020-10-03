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غير مسبوقة منذ 31 عامًا.. "أنتاركتيكا" تسجل أعلى معدلاتها بدرجات الحرارة

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غير مسبوقة منذ 31 عامًا.. "أنتاركتيكا" تسجل أعلى معدلاتها بدرجات الحرارة غير مسبوقة منذ 31 عامًا.. "أنتاركتيكا" تسجل أعلى معدلاتها بدرجات الحرارة
وصلت بين يناير وأغسطس 2020 إلى درجتين وثلاث درجات مئوية فوق الصفر

غير مسبوقة منذ 31 عامًا..

سجل العام 2020 أعلى معدل لدرجات الحرارة في شبه جزيرة أنتاركتيكا منذ ثلاثة عقود؛ حسبما خلصت دراسة أجرتها جامعة سانتياغو في تشيلي الجمعة.

ووصلت الحرارة بين شهري يناير وأغسطس، إلى ما بين درجتين وثلاث درجات مئوية في شبه الجزيرة الواقعة في أقصى شمال البر الرئيسي لأنتاركتيكا، وفقًا للباحثين في قاعدة فري التابعة لسلاح الجو التشيلي في جزيرة الملك جورج.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" بيانًا صادرًا عن معهد أنتاركتيكا التشيلي لعالم المناخ راوول كورديرو أن درجات الحرارة هذه "أعلى بدرجتين مئويتين من المستويات المعتادة".

وأضاف كورديرو: "في أقصى الطرف الشمالي لشبه جزيرة أنتاركتيكا، تجاوز متوسط درجات الحرارة القصوى حتى الآن هذا العام مستوى صفر درجة مئوية. هذا وضع غير مسبوق منذ 31 عامًا".

ووصف الوضع بأنه "مقلق"؛ إذ إن الارتفاع السريع في درجة حرارة المحيطات الذي شهدته المنطقة في نهاية القرن العشرين، يبدو أنه يتكرر حاليًّا، حسبما نقلت "فرانس برس".

ومع ذلك فإن درجات الحرارة المرتفعة في فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي تتعارض مع تلك المسجلة بين أغسطس وسبتمبر، والتي بلغت 16.8 درجة مئوية دون الصفر، وهو أدنى مستوى منذ العام 1970.

وتقع شبه جزيرة أنتاركتيكا في أقصى شمال القارة القطبية الجنوبية؛ حيث توجد قواعد علمية وعسكرية من دول عدة، بينها الأرجنتين وتشيلي وبريطانيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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