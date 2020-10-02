أخبار عاجلة

"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة -
النفط يحافظ على ارتفاعه.. برنت عند 42.65 دولارًا للبرميل -
"بايدن" يطالب بإلغاء مناظرة 15 أكتوبر في حال استمرت إصابة "ترامب" بكورونا -
أيام معدودة.. "أبل" تكشف موعد إطلاق "آيفون 12" وتلمح لأبرز مواصفاته -
بيل غيتس: هذا موعد عودة الحياة شبه الطبيعية في الدول الغنية -
"فيسبوك" يعلن حظر كل الحسابات المتعلقة بحركة نظرية المؤامرة -
جامعة الإمام تدشّن الخطة الإستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.. غداً -
الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات -
الحصيني عن أمطار الأربعاء وليلة الخميس: متفاوتة من مكان إلى آخر -
كوريا الجنوبية: 114 إصابة جديدة بكوفيد-19 والإجمالي ارتفع إلى 24,353 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد .. مقطع يوثق انفجار سكوتر كهربائي أثناء شحنه بحديقة صبيا

Print
شاهد .. مقطع يوثق انفجار سكوتر كهربائي أثناء شحنه بحديقة صبيا شاهد .. مقطع يوثق انفجار سكوتر كهربائي أثناء شحنه بحديقة صبيا
مدني جازان دعا الجميع للحذر والحرص عند اقتناء الأجهزة الكهربائية

شاهد .. مقطع يوثق انفجار سكوتر كهربائي أثناء شحنه بحديقة صبيا

وثق مقطع لحظة انفجار سكوتر كهربائي أثناء شحنه بحديقة صبيا العامة، فيما لم يصب أي من المتنزهين بأي أضرار.

وتفصيلاً، أكدت التحقيقات أن أسباب الحادث تعود إلى التماس كهربائي في جهاز السكوتر الكهربائي أو ما يتعارف عليه باسم السكوتر الذكي أثناء الشحن.

وتكثر في الحدائق والمتنزهات بمنطقة جازان تأجير السكوتر الكهربائي على الأطفال من قبل باعة متجولين دون أي رقابة عليهم.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة بجازان الجميع أخذ الحيطة والحذر والحرص عند اقتناء الأجهزة الكهربائية ذات الجودة العالية والمواصفات والمقاييس المعتمدة وأيضاً مراعاة مدة الشحن حتى لا تتسبب في حدوث أضرار. مدني جازان الدفاع المدني صبيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة مكة تطيح بمقيم ظهر بفيديو وهو يعتدي على طفلته بالضرب بعد تقييدها

شرطة مكة تطيح بمقيم ظهر بفيديو وهو يعتدي على طفلته بالضرب بعد تقييدها

شرطة مكة تطيح بمقيم ظهر بفيديو وهو يعتدي على طفلته بالضرب بعد تقييدها

شرطة مكة تطيح بمقيم ظهر بفيديو وهو يعتدي على طفلته بالضرب بعد تقييدها

بالفيديو .. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً

بالفيديو .. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً

بالفيديو .. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً

بالفيديو .. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً

شبكة عيون الإخبارية