تحضيراً للموسم الرياضي الجديد.. الشباب يكسب الرياض "وديّاً"

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كسب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نظيره الرياض (ودياً) بهدف دون مقابل ، ضمن معسكره الإعدادي للدوري السعودي للمحترفين، الجمعة، في لقاء جمعهما على ملعب الأمير خالد بن سلطان في مقر النادي.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني تمكن السنغالي "ديوب" من تسجيل هدف المباراة الوحيد.

وكانت الإدارة الشبابية قد أقرت 8 مباريات إعدادية للفريق الأول خلال معسكره قبل خوض غمار مسابقات الدوري التي يبدؤها بمواجهة أبها، السبت 17 أكتوبر.

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