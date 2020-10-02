نصر الله ردا على نتنياهو: سنسمح لوسائل الاعلام في 10مساء بدخول المنشأة التي تحدث عنها لنكشف كذبه

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جي بي سي نيوز :- رد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص مزاعم وجود "مواقع سرية" لأسلحة تابعة لحزب الله اللبناني في بيروت.

وقال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله في كلمة متلفزة: "العلاقات الإعلامية في حزب الله ستدعو وسائل الاعلام للدخول إلى المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو".

وأضاف نصر الله: "سنسمح لوسائل الإعلام بالدخول عند العاشرة مساء إلى المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو ليكتشف العالم كذبه".

وتابع قائلا: "إجراؤنا هو من أجل أن يكون اللبنانيون على بينة في معركة الوعي وبأننا لا نضع صواريخنا بين البيوت".

من جانب آخر لفت نصر الله إلى أن المجموعات المتنوعة التشكيل والتسليح في شمال لبنان كانت تحضر نفسها لعمل عسكري كبير.

كما ذكر أنه على الحدود الجنوبية "ما زال جيش العدو في أعلى حالة من الاستنفار والاخبتاء والحذر الشديد والانتباه.. هذه أطول مدة زمنية يعيشها جيش العدو دون أن يجرؤ على الحركة منذ احتلاله فلسطين".

وأضاف نصر الله أنه "بعد عملية اغتيال العصر التي استهدفت الشهيدين سليماني والمهندس بدأت واشنطن بإعادة إحياء داعش.. واشنطن تحاول تبرير بقائها في المنطقة تحت عنوان التحالف الدولي لقتال داعش الذي تريد إحياءه في المنطقة"، داعيا إلى الحذر والانتباه إلى ما يحضّره الأمريكيون للمنطقة من جديد.

كما قدم الأمين العام التعازي للكويت وشعبها برحيل الشيخ صباح الأحمد: "أقدّم العزاء للكويت لشعبها وولي عهدها ومجلس الأمة برحيل أميرها".

المصدر: الميادين